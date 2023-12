DIRECT : Des frappes de l'armée de Kiev ont fait quatre morts, suite aux attaques russes en Ukraine

La Russie a mené vendredi 29 décembre une vaste série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, avec "un nombre record de missiles". Elles ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 30 morts et plus de 160 blessés.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU Mohamed Khiari a déclaré, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à New York : "malheureusement, les agressions épouvantables d'aujourd'hui ne sont que les dernières d'une série d'attaques de plus en plus fréquentes de la part de la Fédération de Russie".

"Le Secrétaire général condamne sans équivoque, dans les termes les plus forts, ces attaques effroyables perpétrées aujourd'hui contre des villes et des villages en Ukraine", a-t-il ajouté, en rappelant que "les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont des violations du droit humanitaire international".