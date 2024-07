DIRECT - Des frappes ukrainiennes à la frontière russe font 4 morts

Des frappes ukrainiennes ont tué au moins quatre personnes dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, au cours des dernières 24 heures, a déclaré mardi le gouverneur de la région, Moscou annonçant par ailleurs avoir détruit 38 drones ukrainiens.

"Ces 24 heures ont été très difficiles pour la région de Belgorod. Quatre personnes sont mortes, 20 ont été blessées, 17 sont encore dans des établissements médicaux, dont deux dans un état grave", a écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

Le maire de Belgorod, capitale administrative de la région, avait indiqué plus tôt que les forces ukrainiennes avaient lancé des attaques nocturnes dans toute la région.

"Les forces armées ukrainiennes continuent d'attaquer les localités de la région de Belgorod", a déclaré Valentin Demidov sur Telegram.

Des responsables russes ont fait état d'attaques dans d'autres régions de l'Ouest de la Russie, notamment à Koursk, Voronej, Volgograd, Rostov et Astrakhan.

Dans la nuit de lundi à mardi, les forces russes ont détruit 38 drones ukrainiens, a indiqué de son côté le ministère russe de la Défense.

"Les systèmes de défense aérienne en service ont détruit et intercepté trois drones dans la région de Belgorod, sept drones dans la région de Koursk, deux drones dans la région de Voronej, 21 drones dans la région de Rostov et cinq drones dans la région d'Astrakhan", a écrit le ministère sur Telegram.

Le gouverneur d'Astrakhan, Igor Babouchkine, a fait état sur le même réseau social d'une "tentative massive d'attaque de cibles par des drones" dans le nord de la région, ajoutant que l'attaque avait été "repoussée avec succès".

Ces attaques surviennent après que la Russie a lancé un barrage de missiles sur l'Ukraine lundi en pleine journée, qui a éventré un hôpital pour enfants à Kiev et fait des dizaines de morts au total dans plusieurs villes.

Au moins 37 personnes ont été tuées, dont trois enfants, et plus de 170 ont été blessées, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les frappes ont endommagé près de 100 bâtiments, dont plusieurs écoles et une maternité, a-t-il ajouté.