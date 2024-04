DIRECT - Des humanitaires tués dans une frappe israélienne à Gaza

La Maison Blanche a affirmé lundi avoir "le cœur brisé" après la mort dans la bande de Gaza de plusieurs travailleurs de l'organisation humanitaire américaine World Central Kitchen (WCK), tués selon cette dernière par une frappe israélienne. "Nous avons le cœur brisé et sommes profondément troublés par la frappe", déclare sur le réseau social X la porte-parole du Conseil de sécurité nationale Adrienne Watson.

"Les travailleurs humanitaires doivent être protégés, car ils apportent une aide dont (les Palestiniens) ont désespérément besoin, et nous exhortons Israël à promptement enquêter sur ce qu'il s'est passé", ajoute-t-elle. De son côté, l'armée israélienne a dit "passer en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour en comprendre les circonstances" et assuré avoir "travaillé en étroite collaboration avec WCK" pour sa distribution d'aide.