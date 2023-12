DIRECT : des micros découverts dans un bureau des assistants du commandant des armées

Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand est à Vilnius pour finaliser le déploiement de la brigade allemande qui débutera l'année prochaine, le processus principal de déploiement étant prévu entre 2025 et 2026.

Les ministres lituanien et allemand ont souligné que l'objectif est d'avoir une brigade complètement opérationnelle en 2027.

Environ 5 000 soldats et civils allemands serviront à Rudninkai et Rukla, tandis que des logements pour les familles seront fournis dans les villes de Vilnius et Kaunas.

Le ministre allemand de la Défense a souligné qu'il s'agissait du premier déploiement permanent de la Bunderswehr à cette échelle. Le ministre Pistorius a déclaré que cette décision montre que l'Allemagne comprend les nouvelles réalités en matière de sécurité, étant donné que la frontière orientale de l'OTAN s'est déplacée vers l'est après la fin de la guerre froide et l'élargissement de l'OTAN.

Selon le ministère lituanien de la Défense, l’Allemagne va déployer une brigade lourde composée de trois bataillons de manœuvre et de tous les moyens nécessaires, y compris des unités de soutien au combat et de ravitaillement. Ce bataillon sera formé d'unités déjà existantes et de nouvelles.

Le 203e bataillon blindé basé en Rhénanie du Nord-Westphalie et le 122e bataillon d'infanterie blindée actuellement basé en Bavière seront transférés en Lituanie.

Le groupement tactique du bataillon de présence avancée renforcée en Lituanie sera transformé en bataillon multinational et fera partie intégrante de la brigade.