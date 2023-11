DIRECT - Des milliers de civils palestiniens bloqués à al-Chifa

La question humanitaire et de la protection de la population civile palestinienne de Gaza est "absolument clé" et appelle "mesure et proportionnalité" de la part d'Israël, a estimé dimanche le ministre français des Armées, Sebastien Lecornu. "C'est important parce qu'il y le terrain des principes et des valeurs. Israël est une démocratie et ce que fait Israël a un impact sur nous", a-t-il déclaré lors d'un entretien sur la chaine d'informations LCI.

La manière dont Israël va gérer la suite du conflit aura un impact sur "l'environnement de sécurité dans lequel le Proche Orient va se trouver dans les 10 ou 15 années à venir", a poursuivi le ministre français.