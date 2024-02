DIRECT : des proches d'otages israéliens vont déposer plainte à la CPI contre le Hamas

Dans un entretien, Philippe Lazzarini, à la tête de l'office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient s'explique sur les accusations d'Israël visant des membres de son organisation, accusés d'avoir participés aux attentats du 7 octobre 2023.

"Nous parlons d'allégations. Ce sont toujours des allégations et elles font l’objet d’une enquête. Comme vous le savez, le Secrétaire Général et moi-même avons fait appel à nos services d'enquête pour voir si ces allégations étaient fondées ou non. Nous avons également appelé l’État d’Israël à collaborer à cette enquête. Pour l'heure, nous n'avons reçu que des informations indiquant que douze personnes pourraient avoir participé à ces horribles attentats du 7 octobre." indique-t-il.