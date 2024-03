DIRECT - Deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine, l'UE veut muscler sa défense

Emmanuel Macron se rend à Prague où il devrait préciser son soutien à une initiative tchèque en vue d'acheter des munitions non européennes pour l'Ukraine et écarter toute "logique d'escalade" après ses propos controversés sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales dans ce pays en guerre.

La visite en République tchèque vise à mettre en scène cette "attention particulière" portée à l'Europe centrale par le président français, a expliqué son entourage à la presse. À un moment où il semble de plus en plus vouloir imposer son leadership dans le soutien à Kiev et le bras de fer avec la Russie, il va rencontrer son homologue Petr Pavel, qu'il avait reçu à Paris en décembre et avec lequel il va donner une conférence de presse en début d'après-midi. Et signer avec le Premier ministre Petr Fiala un plan d'action 2024-2028 pour le partenariat stratégique bilatéral.