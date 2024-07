Le ton monte entre la Turquie et Israël. Ankara a dénoncé dimanche 21 juillet les "mensonges" et le "manque de respect" d'Israël après des accusations du ministre israélien des Affaires étrangères sur "la fourniture d'armes et d'argent" au Hamas par la Turquie.

Dans un message en turc posté sur X, le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz avait accusé le président Recep Tayyip Erdogan de "fournir des armes et de l'argent au Hamas pour tuer des Israéliens".

M. Katz affirmait que les services de sécurité israéliens avaient démantelé "des cellules terroristes (...) commandées par le quartier-général du Hamas en Turquie". Des déclarations qui ont suscité l'ire d'Ankara.

"Le ministre israélien des Affaires étrangères tente de dissimuler les crimes commis par Israël contre les Palestiniens derrière une série de mensonges, de calomnies et de manque de respect", a réagi le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. "Mais la sale propagande et les pressions psychologiques d'Israël visant notre pays et notre président resteront sans effet", poursuit le ministère.

Le ministère turc accuse pour sa part "les membres du gouvernement Netanyahu" d'avoir "voulu déclencher une guerre régionale pour rester au pouvoir" et appelle à leur traduction devant la justice internationale. "La Turquie continuera à défendre le droit du peuple palestinien à vivre dans la justice et la paix et à dire la vérité", affirme-t-il.