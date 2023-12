DIRECT - Deux explosions retentissent dans le centre de Kiev

Le procès d'Igor Guirkine, ardent nationaliste devenu critique frontal du Kremlin et de sa stratégie militaire en Ukraine, s'est ouvert à huis clos pour une affaire d'"extrémisme" dans laquelle il encourt cinq ans de prison.

Cet ancien commandant des séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine, plus connu sous le pseudonyme de "Strelkov" et reconverti en blogueur nationaliste à succès, soutenait l'offensive contre Kiev mais dénonçait sur sa chaîne Telegram l'incompétence des autorités et de l'état-major russes.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Dans l'un de ses derniers messages avant son arrestation en juillet, il s'en était même pris au président Vladimir Poutine, l'accusant, sans le nommer, d'être un "minable" et un "lâche".