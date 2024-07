DIRECT - Dnipro lourdement frappée, bataille navale en mer Noire

Dans son rapport quotidien, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), n'observe aucun changement sur les différents fronts de la guerre. En outre, l'ISW, qui suit le conflit au jour le jour, relève que "le commandement militaire russe peut avoir l'intention de tirer parti de la poussée de Toretsk en cours pour créer des possibilités opérationnelles d'avancées dans les zones de Tchasiv Yar ou d'Avdiivka."

Tweet URL

Le think thank américain note que l'armée russe progresse dans sa planification. "Les préparatifs russes qui peuvent soutenir de multiples plans de branches futures suggèrent un niveau plus développé de planification opérationnelle et de prévoyance que le commandement russe s'est montré capable d'exécuter jusqu'à présent dans la guerre depuis le début de 2022. La capacité de cette planification opérationnelle à porter ses fruits sera toutefois limitée par les faibles capacités tactiques globales des forces russes qui combattent actuellement dans ces zones."