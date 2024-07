DIRECT - Élections législatives 2024 : 59,71% de votants à 17H00

A Vincennes, la présidente du bureau de vote numéro 2 constate que les électeurs se sont moins déplacés comparé à la semaine passée. "La participation ici a été moins intense qu'au premier tour pour l'instant. Habituellement, on a un gros flux vers 11h - midi, aujourd'hui c'était un peu mou."

"On a eu beaucoup de procurations pour ces élections, plus que d'habitude, mais c'est à peu près le même nombre entre le premier et le deuxième tour."

Au contraire, au bureau de vote d'à côté, le numéro 3, la présidente voit une nette différence.

"On a beaucoup plus de procurations qu'au premier tour, les gens partent en vacances. On a quand même eu beaucoup de monde ce matin." A 17h40, la participation dans ce bureau de vote atteignait les 65%.

Marie et Jean-Jacques, habitants de Vincennes et retraités, viennent tout juste de voter : "C'est important pour nous de voter parce que ça conditionne la vie politique du pays. C'est différent cette fois parce que les choix à faire vont vraiment déterminer la suite."

"Je pense qu'il y a plus de votes cette fois autour de nous. Les gens se sont sentis beaucoup plus concernés, même si notre entourage vote de toute façon habituellement."

Anthony, directeur commercial, accompagné de son enfant, s'est également déplacé pour voter. "J'ai voté aussi aux européennes et au premier tour. C'est important de contribuer aux décisions qui sont prises par notre pays et montrer aux enfants l'importance du devoir civil. Pour faire entendre ce qu'on veut changer."