Laurent Babelon, électeur français :

"J'espère que chaque Français prendra ses responsabilités, qu'il se rendra compte qu'il y a beaucoup d'enjeux et que pour une fois il se rendra compte que l'avenir de son pays est entre ses mains, entre les mains des 49 millions d'électeurs. Ils ne s’en rendent pas compte, et j’aimerais qu’ils s’en rendent compte au moins une fois cette fois. Et je suis très heureux de constater que la participation va augmenter de manière significative, car nos institutions démocratiques sont en jeu.»