DIRECT - Élections législatives 2024 : les bureaux de vote ont ouvert en France métropolitaine, suivez la journée électorale

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 06h00 GMT en métropole, alors qu'ont déjà voté samedi les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon (Atlantique nord), de Guyane, des Antilles, ainsi que de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique sud.

Depuis vendredi soir, le pays est plongé dans la période de réserve qui met fin à la campagne et interdit la publication de nouveaux sondages. Une trêve dans une ambiance délétère, marquée par insultes, agressions physiques de candidats et colleurs d'affiches, et libération de la parole raciste et antisémite.