DIRECT - Emmanuel Macron "exhorte Israël à cesser" les bombardements sur les civils

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues samedi dans les rues de Londres pour une marche pro-palestinienne. Elle se tiendra sous haute surveillance policière. Les manifestants, déjà présents en nombre les week-ends précédents dans la capitale, réclament un cessez-le-feu.

L'organisation de cette marche, contre l'avis du gouvernement, a tourné à la crise politique. La ministre de l'Intérieur Suella Braverman est désormais sur la sellette pour avoir mis en cause la neutralité de la police, qui a refusé d'interdire la manifestation. Le Premier ministre, Rishi Sunak, a prévenu le chef de la police londonienne, Mark Rowley, qu'il le tiendrait pour "responsable" d'éventuels débordements.

Une manifestante arbore un drapeau palestinien lors de la "manifestation de la campagne de solidarité palestinienne" à Londres, le 9 octobre 2023. Kirsty Wigglesworth (AP)

La police a fait état, hier, du déploiement d'un dispositif massif, avec près de 2.000 personnels mobilisés pour assurer à la fois la sécurité de la manifestation et des commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

Le responsable des opérations au sein de la police de Londres, Laurence Taylor, prévoit la présence de plus de 100.000 manifestants. Il a souligné que ce week-end serait "particulièrement tendu et difficile".

La ministre de l'Intérieur Suella Braverman a qualifié ces manifestations de "marches de la haine". Elle affirme que certains des organisateurs "ont des liens avec des groupes terroristes, dont le Hamas".

Tweet URL

Downing Street a appelé les participants à la marche à être "conscients du message que cela peut envoyer" et d'être "sensibles et conscients de la peur et de l'anxiété que pourront ressentir de nombreuses personnes dans la communauté juive, et également dans la communauté musulmane, à cause de ces évènements".