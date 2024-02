DIRECT - en Europe, des milliers de manifestants pro-Ukraine dans les rues

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté samedi ses alliés occidentaux à livrer l'aide militaire "à temps" lors d'une réunion virtuelle du G7, le jour du deuxième anniversaire de l'invasion russe.

"Vous savez très bien ce dont nous avons besoin pour protéger notre ciel, pour renforcer notre armée terrestre, ce dont nous avons besoin pour soutenir et continuer nos réussites en mer, et vous savez parfaitement bien que nous avons besoin de cela à temps, et nous comptons sur vous", a déclaré le dirigeant ukrainien, qui réclame notamment des munitions, dont ses soldats manquent, et davantage de système de défense aérienne face à une armée russe à l'offensive.