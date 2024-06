Direct démarré le 17 juin 2024 à 6H36

DIRECT - En Suisse, le sommet sur la paix réaffirme l'intégrité de Kiev

La vaste majorité des pays réunis au premier sommet sur la paix en Ukraine ont réitéré leur soutien à l'indépendance et la souveraineté territoriale de l'Ukraine et ont souligné que la Russie devra être partie prenante des discussions pour arriver "à une paix durable et juste". Les horaires sont affichés en temps universel.