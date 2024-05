DIRECT - "Éradiquer" le Hamas doit s'accompagner d'une "stratégie politique", rappelle Washington

Depuis plus d'une semaine, le terminal frontalier de Rafah, est totalement fermé. L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien depuis le 7 mai après, dit-elle, "des renseignements selon lesquels le passage de Rafah [...] était utilisé à des fins terroristes."

Les conséquences immédiates sont humanitaires : Rafah était l'un des principaux points de passage de l'aide vers Gaza, ravagée par plus de sept mois de guerre. Porte d'entrée et de sortie des employés humanitaires internationaux, une centaine de camions transportant des denrées et surtout la quasi-totalité du carburant indispensable aux infrastructures dans un territoire privé d'électricité, ainsi qu'aux véhicules humanitaires, y transitait.

Israël cherche donc un partenaire pour rouvrir les portes. Une quête complexe, car le contrôle du point de passage de Rafah est chargé d'enjeux politiques et stratégiques.

