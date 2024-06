DIRECT - Éric Ciotti exclu des Républicains

Anne Hidalgo ne se baignera pas dans la Seine le 23 juin, date initialement prévue, mais entre le second tour des élections législatives le 7 juillet et le début des Jeux olympiques le 26.

"Ce ne sera pas le 23 juin", indique la maire de Paris en marge d'une inauguration. "On va se laisser le temps de passer le cap des législatives et on viendra plutôt en juillet, mais avant les Jeux", a-t-elle ajouté.

Anne Hidalgo inaugurant le bassin de stockage des eaux usées et pluviales qui devrait rendre la Seine apte à la pratique de la natation, le 2 mai 2024. © Stéphane de Sakutin, Pool via AP

L'Hôtel de Ville souhaite l'organiser un dimanche, afin d'en faire un événement populaire.

Avant la dissolution surprise annoncée dimanche par Emmanuel Macron, la date du 23 juin ne tenait déjà plus vraiment la corde en raison "des fortes pluies du mois de mai et du débit très fort du fleuve", avait indiqué la mairie début juin. Les élections législatives ont eu raison du dimanche 30 juin, première date de report évoquée, et du 7 juillet.

La maire a promis de faire avant les JO ce "plongeon historique" dans le fleuve pour lequel l'État et les collectivités franciliennes ont investi 1,4 milliard d'euros afin de le dépolluer et de le rendre baignable.