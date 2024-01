Des contacts avaient lieu dimanche à Paris entre le directeur de la CIA William Burns et de hauts responsables de l'Egypte, du Qatar et d'Israël, afin de discuter d'un accord de trêve dans la guerre à Gaza, ont indiqué des sources proches des participants à ces réunions.



Ces quatre pays avaient également des contacts avec les autorités françaises, selon les mêmes sources, l'objectif étant de progresser vers un accord comprenant une trêve dans les combats et la libération des otages détenus par le Hamas.



Une source sécuritaire avait indiqué vendredi à l'AFP que le président américain Joe Biden allait dépêcher à Paris le directeur de la CIA pour des discussions "dans les tout prochains jours" avec ses homologues israélien et égyptien, ainsi que le Premier ministre qatari. Ces réunions, qui se déroulent sur divers formats, ont commencé samedi et se poursuivaient dimanche.

Le New York Times évoque les pistes d'un accord et d'une trêve



À propos des pistes d'accord en discussion à Paris, le New York Times évoque une première trêve de 30 jours devant permettre la libération des femmes, des otages les plus âgés et des blessés.



Pendant cette période, selon le journal américain, les parties négocieraient les détails d'une seconde phase devant durer également 30 jours et permettre la libération des hommes et des soldats.



L'accord comprendrait aussi la libération de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, selon le New York Times.