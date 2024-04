DIRECT - Explosions dans le centre de l'Iran : appels internationaux à la retenue

Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh est attendu samedi en Turquie, son fervent soutien qui l'a régulièrement hébergé mais s'est trouvé écarté de la médiation entre Israël et le mouvement palestinien. Le président Recep Tayyip Erdogan doit recevoir le chef de l'aile politique du Hamas à Istanbul, à un moment où le Qatar, où réside Haniyeh, dit vouloir "réévaluer" son rôle de médiateur pour arracher une trêve et la libération des otages israéliens.

Le président Recep Tayyip Erdogan, le 1er févier 2020, avec Ismaïl Haniyeh à Istanboul. © service de presse de la présidence turque via AP

Le chef de l'État turc, qui se veut le porte-drapeau de la cause palestinienne et a dépêché son ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan à Doha, mercredi, semble vouloir tenter un retour au centre du jeu. "Même s'il ne reste que moi, Tayyip Erdogan, je continuerai aussi longtemps que Dieu me donnera vie à défendre la lutte palestinienne et à me faire la voix du peuple palestinien opprimé", avait-il répété cette semaine devant les députés de son parti.

Mais il s'est montré extrêmement discret sur cette visite : "Gardons l'ordre du jour pour nous et Haniyeh" a-t-il glissé vendredi aux journalistes qui l'interrogeaient.

Avec le Hamas, qu'il qualifie de "mouvement de libération" et en particulier avec Ismaïl Haniyeh, les liens sont anciens. La Turquie a offert depuis 2011 une base arrière aux chefs du Hamas, suite à l'accord qui a présidé à la libération de plus d'un millier de prisonniers palestiniens en échange du soldat israélien Gilad Shalit. Elle a également régulièrement fourni des renseignements - quand Fidan en était le patron - et des passeports turcs à plusieurs hauts responsables du mouvement islamiste palestinien, dont Haniyeh, rappelle Sinan Ciddi, chercheur associé à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), basée à Washington.

Les autorités turques n'ont jamais confirmé ni démenti ces attributions.

Mais le Qatar, qui piétine dans la négociation d'une trêve entre le Hamas et Israël, menace de se retirer sous les critiques israéliennes et de certains démocrates américains. Et la Turquie pourrait en profiter pour tenter de reprendre la médiation au nom de ses bonnes relations avec le Hamas. Hakan Fidan recevra d'ailleurs samedi son homologue égyptien Sameh Choukri sur les rives du Bosphore.

Pour autant, Sinan Ciddi ne prédit à Erdogan qu'un rôle "très limité" au côté d'autres médiateurs, en raison du rejet qu'il suscite de la part d'Israël.

Le président Erdogan a encore estimé cette semaine que les Israéliens "ont surpassé Hitler" dans la bande de Gaza. "Erdogan ne sera pas le bienvenu" affirme Sinan Ciddi en rappelant que le président turc a comparé Benjamin Netanyahu à "un nazi" et qualifié Israël "d'État terroriste": "Tout au plus pourrait-il être appelé à passer des messages entre les négociateurs palestiniens et Israël".

Sinan Ciddi juge encore qu'Ankara "n'a pas non plus la capacité" d'influencer le Hamas sur le sort des 129 otages israéliens toujours retenus à Gaza depuis leur enlèvement le 7 octobre.

En dépit de ses invectives, la Turquie n'a "restreint" que très récemment ses échanges commerciaux avec Israël et cette "duplicité d'Erdogan ne l'aide pas non plus avec les Palestiniens" relève-t-il.

En 2023, ces échanges vers Israël avaient dépassé les 5 milliards de dollars.

Selon des informations de presse jamais démenties, Ismaïl Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas qui se trouvaient à Istanbul le 7 octobre, ont été priés de quitter discrètement le pays après une photo les montrant célébrant les massacres commis dans le sud d'Israël. Depuis, Haniyeh est venu au moins une fois en Turquie début janvier et avait rencontré Hakan Fidan. Mais sa dernière rencontre avec le président Erdogan remonte à juillet 2023, de concert avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.