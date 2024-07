DIRECT - Fatah et Hamas doivent se réunir à Pékin les 20 et 21 juillet

Les deux principaux mouvements palestiniens, le Fatah et le Hamas, contre lequel Israël guerroie à Gaza, doivent se réunir à Pékin les 20 et 21 juillet pour tenter de mettre fin aux différends qui les opposent depuis des années, a-t-on appris ce lundi auprès du Fatah.

"L'objectif de cette réunion est de mettre fin à la division en prenant des engagements et de parvenir à un accord sur la forme des relations entre les fractions palestiniennes dans les étapes à venir", a indiqué à l'AFP Sabri Saïdam, secrétaire général adjoint du Comité central du Fatah, le parti du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

L'enseignante palestinienne Hanan al-Hroub (à qui on a remis un prix) avec Sabri Saïdam alors ministre de l'Éducation palestinien, à Jericho en mars 2016. © AP Photo/Nasser Nasser

Sollicité par l'AFP, le Hamas n'a fait aucun commentaire sur cette annonce.

Selon des sources au sein du Fatah, mouvement fondé par le dirigeant historique des Palestiniens, Yasser Arafat, la délégation du Hamas à Pékin sera dirigée par son chef, Ismaïl Haniyeh, basé au Qatar, celle du Fatah devant être emmenée par le vice-président du parti, Mahmoud al-Aloul.

Les deux mouvements sont irréconciliables depuis le coup de force du Hamas ayant chassé l'Autorité palestinienne de la bande de Gaza en juin 2007, après plus d'un an de crise politique et de violences ayant suivi la victoire du Hamas aux législatives de janvier 2006.

Mais la guerre menée par Israël à Gaza contre le mouvement islamiste Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent de ce mouvement sur le sol israélien le 7 octobre, a relancé les appels à des discussions. Selon Sabri Saïdam, les représentants du Hamas et du Fatah doivent rencontrer des responsables chinois à Pékin les 20 et 21 juillet, et les deux groupes pourraient se rencontrer dans la capitale chinoise avant ces entrevues officielles.

L'Autorité palestinienne exerce un pouvoir limité sur des portions de territoire de la Cisjordanie occupée, en proie depuis le 7 octobre à une flambée de violence meurtrière liée au conflit israélo-palestinien. À l'issue d'une réunion des deux mouvements palestiniens fin avril à Pékin, la diplomatie chinoise avait jugé les échanges encourageants, exprimant l'espoir de pouvoir pousser à "la réconciliation intra-palestinienne", après avoir supervisé et facilité le spectaculaire rapprochement diplomatique de 2023 entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais une nouvelle rencontre des deux délégations prévue en juin avait été reportée, le Hamas critiquant alors le refus du Fatah de participer à de nouveaux échanges.

Plusieurs tentatives de réconciliation entre les deux mouvements ont été menées, via différents médiateurs, encore en 2022 en Algérie, jusque là sans déboucher sur un accord.