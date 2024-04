DIRECT - Frappes à Damas: l'Iran appelle à "une réponse sérieuse" de la communauté internationale

Des Israéliens ont continué à manifester devant la maison du ministre israélien ultra-orthodoxe Aryeh Deri à Jérusalem ce lundi exigeant la fin des exemptions accordées aux Juifs ultra-orthodoxes.

Cette controverse vieille de plusieurs décennies est devenue particulièrement sensible alors que les forces armées israéliennes, composées principalement de conscrits adolescents et de civils plus âgés mobilisés pour le service de réserve, mènent une guerre de près de six mois à Gaza pour tenter d'éliminer le mouvement islamiste Hamas.

Les manifestants réclament une part plus égale du fardeau du service militaire qui pèse sur la plupart des Israéliens. Environ 600 soldats ont été tués jusqu'à présent depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre et la guerre qui a suivi à Gaza, le bilan militaire le plus élevé depuis des années.

"Nous sommes ici pour dire que ça suffit", a déclaré Eran Etzion, ancien chef du Conseil de sécurité nationale.

Les manifestants s’étaient également rassemblés devant le parlement israélien. Les groupes de protestation, y compris ceux qui ont dirigé les manifestations de masse qui ont secoué Israël en 2023, réclament de nouvelles élections pour remplacer le gouvernement.

Ils ont également appelé la Knesset à annuler les vacances annuelles et à garantir les termes d'un accord pour obtenir la libération immédiate de l'otage israélien à Gaza.