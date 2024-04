DIRECT - Frappes "massives" sur des centrales électriques en Ukraine, des raffineries visées en Russie

La Russie a lancé dans la nuit de vendredi à samedi une "attaque massive" contre des infrastructures énergétiques en Ukraine, faisant au moins deux blessés, ont annoncé l'armée ukrainienne et les autorités locales.

Dans la nuit, les occupants russes ont lancé une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine, en utilisant des missiles de croisière de différents types. Armée ukrainienne, dans son point de situation matinal.

Un total de 34 missiles ont été lancés, dont 21 ont été abattus, a précisé l'armée de l'air ukrainienne.

Une femme de 82 ans et homme de 39 ans ont été blessés, la première par un bombardement d'artillerie dans le district de Nikopol (centre) et le second par une frappe russe contre une infrastructure énergétique dans le district voisin de Kryvorizka, a indiqué sur Telegram le président du conseil de défense de Kryvyï Rig, Oleksandr Vilkul.

La compagnie électrique DTEK a pour sa part indiqué que quatre de ses centrales thermiques avaient été endommagées.