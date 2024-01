Direct démarré à 9h00 TU

DIRECT : frappes sur Kiev et Kharkiv, quatre morts et plus de soixante blessés

Quatre civils ont été tués et une soixantaine blessés au cours de frappes aériennes russes nocturnes visant notamment la capitale ukrainienne Kiev et la ville de Kharkiv. Les horaires sont affichés en temps universel.