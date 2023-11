Le bilan quotidien de l'état-major de l'armée ukrainienne fait état de nouveaux combats au cours de la journée d'hier. "Au cours de la journée du 11 novembre, il y a eu 80 engagements de combat. L'ennemi a lancé au total un missile et 63 frappes aériennes, 64 attaques MLRS sur les positions des troupes ukrainiennes et diverses localités. Malheureusement, les attaques terroristes russes ont tué et blessé des civils."

Aussi, des missiles ont visé le territoire durant la nuit de samedi à dimanche. L'un d'eux a été intercepté par la défense anti-aérienne ukrainienne. "Dans la nuit, les occupants russes ont lancé une nouvelle attaque aérienne et de missiles sur l'Ukraine, utilisant deux missiles guidés Kh-59 et un missile balistique Iskander-M. Les forces de défense aérienne et les moyens ukrainiens ont détruit un missile guidé X-59."

En outre, "plus de 120 villages des régions de Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Louhansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson et Mykolaïv ont été la cible de tirs d'artillerie."