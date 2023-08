DIRECT - Gabon : Ali Bongo renversé, le chef de la Garde républicaine "président de transition"

Berlin a condamné mercredi 30 août, le putsch au Gabon tout en affirmant qu'"il existe des critiques légitimes sur la transparence et la légalité des récentes élections".

Dans un courriel envoyé à l'AFP, un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères déclare que "même s'il existe des critiques légitimes sur la transparence et la légalité des récentes élections, ce n'est pas aux militaires d'intervenir par la force dans le processus politique. Les Gabonaises et les Gabonais doivent pouvoir décider librement et de manière autonome de leur avenir".