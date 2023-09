DIRECT-Gabon : le général Brice Oligui Nguema doit prêter serment lundi

19H28 jeudi : Pour Albert Ondo Ossa, Pascaline Bongo, la sœur du président Ali Bongo, est derrière le coup d'État.

Interrogé par TV5 Monde, l'opposant à Ali Bongo Albert Ondo Ossa a qualifié les événements en cours de "révolution de palais". Il a aussi pointé du doigt la soeur d'Ali Bongo, Pascaline Bongo, comme étant potentiellement à la manoeuvre du coup d'Etat pour maintenir en place "le système Bongo".

Jeudi, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine a annoncé la suspension avec effet immédiat du Gabon, où des militaires ont renversé mercredi le président Ali Bongo Ondimba. L'organisation continentale "condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon" et "décide de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'UA, de ses organes et institutions", a annoncé l'UA dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter).