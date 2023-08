DIRECT - Gabon : le général Brice Oligui Nguema va prêter serment

La principale plateforme de l'opposition au Gabon a demandé ce jeudi aux militaires qui ont renversé le président Ali Bongo Ondimba d'achever le comptage des bulletins de vote pour reconnaître la "victoire" de son candidat, Albert Ondo Ossa, à la présidentielle.



La plateforme Alternance 2023 a également "invité les forces de défense et de sécurité à la discussion afin d'évaluer, dans un cadre patriotique et responsable, la situation et de trouver, entre Gabonais, la meilleure solution" pour "permettre au pays de sortir grandi de cette situation".