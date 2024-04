DIRECT - Gaza : après le rapport Colonna, l'UE appelle lance un appel aux dons pour l'UNWRA

Un membre de la défense aérienne du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne qui a visé sa voiture dans le sud du Liban, loin de la frontière.

Les échange de tirs entre Hezbollah libanais et Israël sont quotidiens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Israël réplique aux tirs libanais en bombardant des cibles de plus en plus en profondeur au Liban et ses drones visent régulièrement des combattants et responsables du mouvement pro-iranien.

"Une frappe israélienne a visé un ingénieur du Hezbollah, membre de la défense aérienne", a précisé à l'AFP une source proche du parti chiite.

Elle s'est produite dans la région côtière de Tyr, à environ 35 kilomètres au nord de la frontière avec Israël, selon un photographe de l'AFP qui a vu le véhicule entièrement carbonisé.