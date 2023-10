DIRECT - "Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants", selon l'UNICEF

Une dizaine de familles d'otages franco-israéliens détenus par le mouvement palestinien Hamas ont été reçues mardi à l'Assemblée nationale par plusieurs élus et par sa présidente Yaël Braun-Pivet, qui a exprimé sa solidarité "vis-à-vis des victimes, d'Israël et des familles". "Le peuple français doit s'associer à la douleur de ces familles qu'elles soient françaises ou israéliennes parce qu'elles ont vécu le pire et continuent de le vivre", a affirmé la présidente devant les familles des otages accueillies à la Questure par le président du parti LR Eric Ciotti.

"Nous devons évidemment être à leurs côtés et demander inlassablement la libération de l'entièreté des otages", a-t-elle ajouté au terme de la réunion à laquelle ont participé plusieurs élus, dont Olivier Marleix (LR), Mathieu Lefèvre (Renaissance), Julien Odoul (RN) ou encore Jérôme Guedj (PS). Pour sa part, Eric Ciotti a assuré aux familles qu'il "mesurait leur douleur, leur épreuve et leur angoisse" et appelé "les démocraties à se lever" face à ce qu'il a dénoncé comme un "crime contre l'humanité".