DIRECT : à Gaza, Israël menace de poursuivre son offensive pendant le ramadan

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, est persona non grata en Israël après ses propos comparant la guerre à Gaza à la Shoah, a annoncé lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz.

J'ai informé le président Lula qu'il est persona non grata en Israël jusqu'à ce qu'il s'excuse et retire ses propos. Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères

Le président brésilien a accusé dimanche Israël de commettre un "génocide" des Palestiniens dans la bande de Gaza, en comparant l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis.

Le président brésilien Luiz Lula da Silva prononce un discours au siège de la Ligue arabe au Caire, en Égypte, le jeudi 15 février 2024. @AP Photo/Amr Nabil.

"Les propos tenus par le président brésilien Lula lorsqu'il a comparé la juste guerre de l'Etat d'Israël contre le Hamas, qui a assassiné et massacré des Juifs, à Hitler et aux nazis sont une honte et une attaque antisémite grave contre le peuple juif et l'Etat d'Israël", a déclaré Israël Katz lors de cette cérémonie, à laquelle l'AFP a assisté.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait vivement réagi dimanche en dénonçant des propos "honteux et graves".

"Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide", avait déclaré Lula à la presse depuis Addis Abeba, en Ethiopie, où il assistait à un sommet de l'Union africaine.