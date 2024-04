DIRECT - À Gaza, l'armée israélienne s'est retirée de l'hôpital al-Chifa

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas a affirmé lundi que l'armée israélienne a retiré ses chars et autres véhicules de l'hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien assiégé, où elle avait lancé une opération militaire il y a deux semaines.



Un journaliste de l'AFP et des témoins sur place ont vu des chars et des véhicules quitter le complexe hospitalier, couverts par des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. L'armée israélienne n'a pas immédiatement confirmé le retrait.