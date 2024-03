DIRECT - Gaza : le Hamas fait part de ses exigences en vue d'une trêve

Un premier bateau chargé d'aide a commencé à décharger des tonnes de vivres dans la bande de Gaza pour tenter d'éviter une famine, au moment où les négociations reprennent pour une trêve dans les affrontements entre Israël et le Hamas.

Parti mardi de Chypre, un bateau de l'ONG espagnole Open Arms transportant 200 tonnes de vivres de l'organisation World Kitchen Central (WCK) a atteint vendredi une jetée flottante où les cargaisons étaient déchargées vendredi en fin d'après-midi et en soirée.

"WCK décharge près de 200 tonnes de riz, de farine, de protéines et bien plus encore, arrivées par voie maritime plus tôt dans la journée. Au même moment où cette cargaison est transbordée, notre deuxième navire se prépare à quitter Chypre avec des centaines de tonnes de vivres supplémentaires", s'est félicité tard vendredi soir l'ONG sur X.

Tweet URL

"Malgré l'obscurité et les difficultés, le travail ne s'arrête pas à Gaza pour décharger les 200 tonnes de nourriture de WCKitchen (...) Espérons que ce couloir que nous avons ouvert aujourd’hui constituera une voie parallèle aux voies terrestres pour alléger la faim et les souffrances", a renchéri Open Arms.

"Je veux (de l'aide) pour mes enfants. Je veux qu'ils vivent et ne meurent pas de faim. Ils ne mangent que des plantes sauvages, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain. Il n'y a rien à manger à Gaza. C'est le mois du Ramadan et il n'y a rien", a déclaré à l'AFP Abou Issa Ibrahim Filfil, un Palestinien venu scruter l'arrivée du navire.

Tweet URL

L'ONU, l'Union européenne, les Etats-Unis et d'autres pays ont rappelé ces derniers jours que l'acheminement d'aide par les airs ou la mer ne pouvait se substituer aux routes terrestres.

Et si le navire d'Open Arms a pu s'approcher de Gaza - qui ne compte aucun port de marchandise - pour décharger sa cargaison, il avait été soumis au préalable "à un contrôle de sécurité complet", a déclaré l'armée israélienne qui a imposé un siège complet au territoire.