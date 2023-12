DIRECT : à Gaza, les Palestiniens rêvent de la fin de la guerre à la veille du Nouvel an

Le théâtre de la Liberté à Jénine, en Cisjordanie occupée, s'apprête à rouvrir dimanche 31 décembre, deux semaines après avoir été vandalisé lors d'un raid de soldats israéliens, un saccage qui a déclenché un tollé à l'international.

Connu dans le monde entier sous son nom anglais, le "Freedom Theatre", en plein coeur du camp de réfugiés de Jénine, est devenu un symbole de la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne en Cisjordanie, a expliqué à l'AFP son directeur artistique, Ahmed Tobasi.

Lui et son équipe en sont persuadés : le théâtre a été ciblé par des troupes israéliennes car "c'est un lieu de résistance par l'art", selon Ranin Odeh, qui y dirige le programme pour la jeunesse.

Le 13 décembre, des soldats ont vandalisé ce petit centre culturel lors d'une opération menée par l'armée à Jénine, causant de nombreux dégâts, a raconté Ahmed Tobasi.

Tweet URL

Plusieurs employés avaient été arrêtés chez eux : Ahmed Tobasi faisait partie des interpellés. De retour au travail, le metteur en scène est plus déterminé que jamais à garder le centre ouvert.

Après ce raid, l'appel du "Freedom Theatre" à la libération de ses employés a fait le tour du monde, entraînant des manifestations dans les rues de New York et Paris, et des campagnes de soutien d'acteurs et metteurs en scène du Mexique à la Grande-Bretagne.

Le 12 décembre, une opération menée par l'armée israélienne contre ce qu'elle avait décrit comme "une fabrique d'explosifs", a fait 11 morts à Jénine, selon le ministère palestinien de la Santé, l'un des bilans les plus lourds dans la ville depuis le début de l'année.

"C'est un théâtre! Il n'y a pas d'armes ou de terroristes ici!" s'insurge Ahmed Tobasi. "J'étais très en colère de voir les soldats israéliens à l'intérieur; ce théâtre est comme chez moi. Ils veulent tout tuer, pas simplement les gens, mais aussi les idées", déplore Ranin Odeh, 31 ans.

L'équipe a passé plusieurs jours à réparer les dégâts. Dimanche, le théâtre rouvrira ses portes pour son événement de fin d'année, un atelier pour de jeunes comédiens.