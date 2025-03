La ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza a annoncé mardi matin un nouveau bilan d'"au moins 330 morts" dans les frappes israéliennes lancées dans la nuit sur la bande de Gaza, d'une violence sans précédent depuis le début de la trêve le 19 janvier.

"Le ministère de la Santé a enregistré plus de 330 morts, en majorité des enfants et des femmes palestiniens, et des centaines de blessés, dont des dizaines sont dans un état critique" à la suite de ces frappes, a indiqué à l'AFP le directeur du ministère, Mohammed Zaqout.

Le ministère de la Santé a enregistré plus de 330 morts, en majorité des enfants et des femmes palestiniens. Mohammed Zaqout, directeur du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas