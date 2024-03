DIRECT - Gaza : reprise des négociations pour une trêve

Les négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas doivent reprendre dimanche au Caire, selon le média égyptien pro-gouvernemental Al-Qahera News, proche des services de sécurité égyptiens.

"Une source des services de sécurité égyptiens a confirmé à Al-Qahera News la reprise des négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas dans la capitale égyptienne", a indiqué la chaîne qui a par ailleurs insisté sur "les efforts conjoints du Qatar et de l'Egypte", médiateurs dans ce conflit, "pour préserver les avancées" des précédents cycles de négociations.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait fait savoir vendredi qu'il avait donné son feu vert à de nouveaux pourparlers en vue d'une trêve à Gaza. "Benjamin Netanyahu s'est entretenu avec le directeur du Mossad (services extérieurs israéliens) et le directeur du Shin Bet (renseignement intérieur), et a approuvé un nouveau cycle de négociations dans les prochains jours, à Doha et au Caire", avait précisé son bureau dans un communiqué.

En dépit des efforts de l'Egypte, du Qatar et des États-Unis, les discussions en vue d'une trêve patinent, Israël et le mouvement islamiste palestinien se renvoyant la responsabilité de cette impasse.

