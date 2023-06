DIRECT-Guerre en Ukraine : au moins dix personnes ont été tuées à Kramatorsk

Au moins dix personnes sont mortes et 61 ont été blessées dans une frappe russe contre un restaurant populaire de Kramatorsk, grande ville de l'Est de l'Ukraine encore contrôlée par Kiev, selon les autorités.



Trois mineurs figurent parmi les morts et un enfant né en 2022 parmi les blessés, selon le Service des situations d'urgence, qui a précisé que les opérations de sauvetage se poursuivent et que sept personnes ont été sorties des décombres en vie.

Selon la police, la Russie a tiré deux missiles sol-air S-300 sur Kramatorsk, qui comptait 150.000 habitants avant la guerre, entrée dans son seizième mois.