Direct démarré le 6 septembre à 05H00

DIRECT-Guerre en Ukraine : condamnations de la frappe russe sur un marché ukrainien

L'Union européenne, l'Organisation des nations unies (ONU) et plusieurs pays condamnent l'attaque "barbare", "haineuse" et "ignoble" menée par la Russie mercredi 6 septembre contre un marché dans la ville de Kostiantynivka, à l'est de l'Ukraine. Au moins 17 personnes y ont été tuées.