Moscou et Pékin sont sur la même ligne concernant les États-Unis et la résolution du conflit en Ukraine, indique le ministère des Affaires étrangères russe. Dans un communiqué publié à la suite d'un échange entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi, le ministère rappelle ainsi les liens étroits qui unissent les deux pays. Le texte souligne leurs positions "similaires" face aux "actions des États-Unis sur la scène internationale, y compris celles de nature anti-russe et anti-chinoise".

"Les parties ont discuté en détail de l'état actuel de la situation en Ukraine, notant la futilité des tentatives de résoudre la crise sans prendre en compte les intérêts de la Russie et, d'autant plus, sans la participation de la Russie", explique le document. Wang Yi est depuis hier en Russie pour des discussions relatives à la sécurité. Sa visite doit durer jusqu'à jeudi. Elle est la dernière en date d'une série de rencontres de haut niveau entre les deux alliés.