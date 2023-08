DIRECT-Guerre en Ukraine : Kiev dit avoir déjoué une attaque russe contre Zelensky

Seule la capitulation de Kiev mettra fin à l'offensive russe en Ukraine, a réaffirmé lundi Moscou, deux jours après une réunion sur le conflit en Arabie saoudite qui n'a pas permis d'avancées en vue de son règlement.

Nous sommes convaincus qu'un règlement véritablement global, durable et équitable n'est possible que si le régime de Kiev met fin aux hostilités et aux attentats terroristes. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.

"Les nouvelles réalités territoriales (dans l'est et le sud de l'Ukraine, ndlr) doivent être reconnues, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine (...) doivent être assurées", a-t-elle encore réclamé, exigeant "la confirmation" des "fondements originaux de la souveraineté de l'Ukraine : son statut neutre, non aligné et non nucléaire".