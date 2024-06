DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie revendique la conquête d'une localité dans la région de Donetsk

Neuf personnes ont été blessées dans des attaques ukrainiennes dans les régions russes de Belgorod et Koursk, frontalières de l'Ukraine, ont annoncé dimanche les gouverneurs régionaux respectifs.

"Suite au bombardement de la ville de Chebekino, six civils ont été blessés", indique Viatcheslav Gladkov, responsable de la région de Belgorod, dans un communiqué publié sur Telegram, précisant que ces personnes avaient été "transportées à l'hôpital".

Selon lui, les six victimes, cinq qui se trouvaient dans deux bus et la sixième dans la rue, ont été blessées par des éclats d'obus.

Chebekino est une ville de 40.000 habitants située tout près de la frontière avec l'Ukraine, à moins de 100 km de Kharkiv, deuxième ville ukrainienne dont la région éponyme est la cible d'une offensive des forces russes depuis le 10 mai. La région de Belgorod, dans laquelle se trouve Chebekino, est la cible régulière d'attaques ukrainiennes, Kiev disant viser sur le sol russe des sites militaires utilisés par l'armée russe pour frapper avec des missiles et des drones les villes et le réseau énergétique ukrainien.

Aujourd'hui, Viatcheslav Gladkov a également annoncé le décès d'un responsable local "suite à la détonation d'une munition" qui a également blessé trois autres dirigeants.

Il n'a toutefois pas donné plus de détails sur les circonstances exactes de l'incident.

Par ailleurs, "un hélicoptère ukrainien a largué un engin explosif sur une voiture ce matin" dans la région de Koursk, a indiqué son gouverneur en exercice Alexeï Smirnov, faisant "trois blessés" qui ont "été transportés à l'hôpital".