Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé dimanche les Occidentaux à être "plus audacieux" en saisissant les avoirs russes gelés pour les redistribuer à l'Ukraine, et plaidé pour l'envoi dans un premier temps à Kiev des intérêts issus de ces actifs. "Nous devons être plus audacieux en saisissant les centaines de milliards d'actifs russes russes gelés", a écrit le chef du gouvernement britannique dans une tribune publiée par le Sunday Times à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe.

"Cela commence par prendre les milliards d'intérêts que génèrent ces actifs et les envoyer en Ukraine", fait valoir Rishi Sunak. "Et ensuite, avec le G7, nous devons trouver des moyens légaux de saisir les actifs eux-mêmes et envoyer également ces fonds à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Quel hommage ce serait au combat d'Alexeï Navalny de demander des comptes à l’État russe pour ses actes. Rushi Sunak, Premier ministre britannique

Dans leur communiqué samedi à l'issue d'un sommet virtuel sous présidence italienne, les dirigeants du G7 demandent à leurs gouvernements de continuer à travailler "sur toutes les voies possibles par lesquelles les actifs souverains russes pourraient être utilisés pour soutenir l'Ukraine, en conformité avec nos systèmes juridiques respectifs et le droit international". Ils réaffirment que "les actifs souverains russes dans (leurs) juridictions resteront immobilisés jusqu'à ce que la Russie paie pour les dégâts causés à l'Ukraine".