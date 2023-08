DIRECT-Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir déjoué des nouvelles attaques de drones

Lundi vers 06H50 locales (3H50 GMT), une tentative de Kiev de conduire "une attaque terroriste (au moyen d'un) véhicule aérien sans pilote (...) a été déjouée", selon le ministère russe de la Défense.

Détecté par la défense aérienne dans la région de Moscou, l'engin a été "neutralisé par des moyens de guerre électronique" puis "s'est écrasé près du village de Pokrovskoïe, dans le district d'Odintsovo", au sud-ouest de la capitale.

Une autre "attaque terroriste du régime de Kiev" a été déjouée à 08H16 (05H16 GMT), la défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, également dans la région de Moscou, au nord-ouest de la capitale russe, selon la même source.

Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, à la suite de ces incidents, les aéroports internationaux Vnoukovo et Domodedovo de Moscou ont temporairement imposé des restrictions aux départs et aux arrivées et redirigé plusieurs vols vers d'autres lieux.