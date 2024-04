DIRECT - Guerre en Ukraine : situation difficile autour de Tchassiv Iar, dans l'est du pays

Les analystes s'attendaient à un résultat plus serré. L'économiste de formation Peter Pellegrini a remporté l'élection présidentielle face à Ivan Korcok à 53,20% des voix contre 46,80% ce samedi 06 avril, selon les chiffres publiés par l'Office slovaque des statistiques portant sur 99,8% des suffrages. "C'est une grande satisfaction", a déclaré Peter Pellegrini dans un discours devant ses sympathisants. "Je veux être un président qui défendra les intérêts nationaux de la Slovaquie, a-t-il souligné. Il a assuré vouloir tout faire "pour que la Slovaquie reste du côté de la paix et non du côté de la guerre".

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un des éléments clé de la campagne électorale dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, notamment depuis que le Premier ministre populiste Robert Fico, allié de longue date de Peter Pellegrini, a remis en cause la souveraineté de Kiev et appelé à la paix avec Moscou.