DIRECT-Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite à Athènes

L'Unesco lance un programme de formation de 15.000 psychologues scolaires pour faire face à l'impact de la guerre sur la santé mentale des élèves et des enseignants ukrainiens, traumatisés par l'invasion russe de leur pays en février 2022.

Par cette initiative menée en coordination avec le ministère ukrainien de l'Éducation, l'agence onusienne "est déterminée à aider l'Ukraine à améliorer la santé mentale et le soutien psychosocial dans le secteur de l'éducation", a déclaré dans un communiqué Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'Unesco pour l'éducation. Le projet "vise à renforcer la résilience des apprenants et des éducateurs".

Des femmes et des enfants lors de la cérémonie funéraire d'un militaire ukrainien tué dans le Donbass, à Dusaniv, en Ukraine, le 22 juillet 2023. @AP Photo/Evgeniy Maloletka.

Selon l'Unesco, 75% des écoliers ukrainiens ont souffert de stress et 26% des adolescents ont un syndrome de stress post-traumatique.

Il est urgent de leur apporter un soutien psychosocial renforcé afin de les aider à se remettre du traumatisme et de la détresse émotionnelle induits par la guerre. Communiqué de l'Unesco

"Ensemble, nous relevons les défis actuels afin que les élèves puissent surmonter des obstacles, réussir à l'école et devenir des citoyens équilibrés et responsables", a déclaré Oksen Lisovyi, ministre ukrainien de l'Éducation et des Sciences.

L'opération, d'un montant non précisé, est soutenue financièrement par le Japon.