DIRECT-Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne annonce un "siège complet" de la bande de Gaza

Chypre a décidé de maintenir ses liaisons aériennes avec Israël, distant de 250 kilomètres, en dépit de la guerre en cours dans ce pays depuis l'offensive lancée samedi par le mouvement palestinien Hamas, selon le ministre des Transports Alexis Vafeades.

Le ministre a estimé qu'il était essentiel de maintenir les liaisons entre l'île de l'est de la Méditerranée et Israël. "Tous les Chypriotes vivant en Israël et tous les résidents en Israël qui veulent rejoindre ce pays peuvent le faire" en empruntant des vols commerciaux, a-t-il déclaré.

Lundi, onze vols étaient programmés entre la République de Chypre et l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, a précisé le ministre, ajoutant que les responsables des transports "restaient en alerte" et "surveillaient les liaisons".

Chypre et Israël ont développé des liens étroits et une coopération autour des ressources énergétiques en Méditerranée.