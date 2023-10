DIRECT-Guerre entre Israël et le Hamas : plus de 1100 morts

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé "plus de 500 cibles" dans la nuit sur la bande de Gaza pour tenter de reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas, au troisième jour d'affrontements qui ont fait plus de 1.100 morts dans les deux camps.

"Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique", a annoncé l'armée dans un communiqué.

Du feu et de la fumée s'élèvent à la suite d'une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza, le 8 octobre 2023. @Photo AP/Fatima Chbaïr.