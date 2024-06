DIRECT - Guerre à Gaza : le Hamas juge "positive" la nouvelle feuille de route pour un cessez-le-feu à Gaza

Le Hamas considère "positivement ce qui a été inclus aujourd'hui dans le discours du président américain Joe Biden quant à un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la reconstruction et l'échange de prisonniers", a indiqué le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

La première phase serait un cessez-le-feu total, selon Joe Biden, avec un retrait des troupes israéliennes des "zones habitées de Gaza" pour une durée de six semaines. L'arrêt des combats serait accompagné de la libération de certains otages israéliens enlevés durant l'attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir "permanent", selon Joe Biden, si le Hamas "respecte ses engagements". La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus.