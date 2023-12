Après l'attaque sanglante du 7 octobre perpétrée par le Hamas, la justice française a ouvert une enquête dite "miroir" pour recueillir un maximum d'informations sur les victimes françaises. Mi-novembre, le procureur antiterroriste s'est rendu en Israël.

L'objectif de ce déplacement de trois jours était de "prendre contact avec les autorités compétentes et de faire un point concret sur les faits", a expliqué vendredi le Parquet national antiterroriste (Pnat) à l'AFP.

"On attend pour nos concitoyens un certain nombre de réponses sur le déroulement des faits, les causes des décès", a précisé le Pnat, saluant "une réelle coopération à ce stade" avec la justice israélienne.

Pour l'avocat Nathanaël Majster, qui a déposé sept plaintes au nom de victimes françaises, cette enquête miroir permet d'avoir "un niveau d'information égal en France et en Israël". "C'est comme si vous aviez une lucarne sur la procédure d'un autre pays. Sans cette lucarne, vous ne savez rien de ce qui se passe".