Le président en exercice, Macky Sall, a alerté contre les déclarations prématurées de victoire de la part de candidats à la présidentielle, après avoir voté à Fatick (centre-ouest) avec son épouse.

"Il n'appartient ni à un candidat, ni à un camp, de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir les bureaux de vote vont parler, cela reflétera le choix des Sénégalais. Espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal", a-t-il prévenu. Selon lui, le vote se déroule "très bien."

"Je voudrais féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité, son sens du devoir, et nous l'avons constaté malgré les conditions spécifiques cette année. La campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Le vote, depuis ce matin, se passe très bien sur le territoire national et dans la diaspora. [...] Nous avons un système électoral éprouvé. où l'ensemble des candidats sont représentés dans les bureaux de vote. La CENA a un représentant dans chaque bureau de vote. C'est à l'issue du vote ce soir que les résultats seront publiés devant chaque bureau de vote", a-t-il également déclaré.